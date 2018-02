Trump-Anwalt bestätigt Zahlung an Pornostar

Im Zusammenhang mit einem Bericht über eine angebliche Affäre von US-Präsident Donald Trump mit einer Pornodarstellerin hat dessen Anwalt eine Zahlung von 130.000 US-Dollar, umgerechnet 105.000 Euro, bestätigt. Er wollte offenbar das Bekanntwerden einer Affäre verhindern.

Der Anwalt Michael Cohen erklärte am Dienstag in einer Mitteilung an die Zeitung "New York Times", dass er die Zahlung aus eigener Tasche vorgenommen habe und ihm das Geld an Stephanie Clifford nicht erstattet worden sei. Der Betrag sei kein Wahlkampfbeitrag oder eine Auslage des Wahlkampfteams gewesen, auch die Trump Organization habe er nicht zur Kasse gebeten.

Warum er das Geld zahlte, teilte er der Zeitung zufolge nicht mit. "Die Zahlung an Frau Clifford war rechtmäßig", sagte Cohen. In der Pornobranche ist Stephanie Clifford als Stormy Daniels bekannt.

Das "Wall Street Journal" hatte im letzten Monat berichtet, dass Cohen die Zahlung von 130.000 Dollar im Oktober 2016 arrangierte, damit sie davon absah, ihre mutmaßliche sexuelle Begegnung mit Trump während des Präsidentenwahlkampfs öffentlich zu machen.

(red)