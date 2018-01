Trump-Enthüllungsbuch ist ein Verkaufsschlager

Nach der Veröffentlichung des brisanten Enthüllungsbuchs "Fire and Fury" ("Feuer und Wut") über den US-Präsidenten Donald Trump hat sich auch dessen Ehefrau Melania über eine Sprecherin zu Wort gemeldet. Es handle sich um ein "Werk der Fiktion", sagte Stephanie Grisham am Freitag dem Sender CNN. "Es ist ein Boulevardblatt im Langformat, das falsche Erklärungen und völlige Erfindungen verbreitet", sagte die Sprecherin der First Lady.

Das Buch von Autor Michael Wolff zeichnet ein düsteres Bild von der Trump-Präsidentschaft, von Chaos und Intrigen im Weißen Haus und von einem Präsidenten, der wegen seiner Führungsschwäche von seinen eigenen Mitarbeitern verhöhnt wird. Es enthält zahlreiche Zitate von wichtigen Trump-Mitarbeitern, die Zweifel an dessen Befähigung für das Präsidentenamt äußern.

Weiter heißt es, Trump und sein engstes Umfeld hätten bis zuletzt nicht an einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl geglaubt. In der Wahlnacht habe Trump nach den ersten Prognosen ausgesehen, "als ob er einen Geist erblickt hätte. Melania weinte – und zwar nicht vor Freude."

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.

Donald Trump selbst ist über das Werk wenig überraschend nicht erfreut. Via Twitter schreibt er, dass der Autor nicht mit ihm gesprochen habe und meint: "Voller Lügen, Verdrehungen und Quellen, die nicht existieren."

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!