Hier eröffnet Pornostar das Feuer im Trump-Club

Am 18. Mai kam es in Donald Trumps Golfclub "Trump National Doral Miami" in Florida zu einem Schusswechsel zwischen einem geistig verwirrten Mann und der Polizei – "Heute" berichtete. Der Schütze konnte überwältigt werden, ohne dass Drittpersonen verletzt wurden. Der Angreifer selbst wurde am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Umfrage Trump ist über ein Jahr im Amt. Wie ist Ihre Zwischenbilanz? Er hat seinen Job bisher gut gemacht.

Man merkt, dass er sich langsam an seine Aufgabe anpasst, doch er hat noch Luft nach oben.

Ich hielt und halte immer noch nichts von ihm.

Es ist sogar noch schlimmer, als ich befürchtet habe.

Donald wer? Noch nie gehört.

Mittlerweile ist die Identität des Mannes bekannt: Es handelt sich um den Pornodarsteller Jonathan O. Am Montag musste er sich vor Gericht verantworten.

Nun wurden Bodycam-Aufnahmen des Polizeieinsatzes im Trump National Doral Resort veröffentlicht. Aus der Sicht eines Polizisten ist zu sehen, wie ein Großaufgebot die Anlage stürmt.

Schütze ist Fan von Melania Trump

Oddi hatte laut Polizeiangaben "wirres Zeug" geredet und Anti-Trump-Parolen von sich gegeben. Er wollte eine US-Flagge über dem Empfangstisch ausbreiten.

In den sozialen Medien präsentiert sich der Angreifer als Fitness-Instruktor, Immobilien-Investor und Manager, wie der "Miami Herald" schreibt. Nebenbei soll er sich Geld mit Sex-Videos dazuverdient haben.

In einem Post seines privaten Instagram-Kontos habe er sich zudem als Fan von Melania Trump geoutet: "#flotus rocks! Sie wirkt Trumps Aggressivität entgegen", schrieb er zu einem Foto der First Lady.

