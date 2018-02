Trump-Protest: Politikerin redet 8 Stunden – Rekord!

Sie wurde nicht müde – und redete und redete …

Voller Körpereinsatz gegen US-Präsident Donald Trump: Um gegen seine Einwanderungspolitik zu protestieren, sprach

Nancy Pelosi (77) im Kongress von 10.04 Uhr bis 18.11 Uhr – acht Stunden und sieben Minuten lang! Stark: Bei ihrem Marathon, stehend am Rednerpult, machte die Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus keine Pause, trank nur etwas Wasser und trug die ganze Zeit Stöckelschuhe ...



Hier die Pelosi-Rede in voller Länge – nein, natürlich nur die Zusammenfassung in drei Minuten (Quelle: YouTube).

Pelosi löste mit ihrer Aktion den bisherigen Rekordhalter Champ Clark ab, der fünf Stunden und 15 Minuten im Repräsentantenhaus gesprochen hatte – sie hat jetzt den Titel der längsten zusammenhängenden Rede in der Kammer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1909 inne. Die Ehre der allerlängsten Rede in der Geschichte des Kongresses allerdings gebührt Strom Thurmond aus South Carolina, der im Senat aus Protest gegen das Bürgerrechtsgesetz von 1957 insgesamt 24 Stunden und 18 Minuten gesprochen hatte.

Die Bilder des Tages

Und warum der ganze Aufwand? Ziel der Demokratin Pelosi war, dass sich das Repräsentantenhaus dem Schutzprogramm für knapp 800.000 junger Migranten annehmen sollte, das am 5. März ausläuft. Das "Daca-Programm" hatte Migranten, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA eingewandert sind, einen Schutzstatus zugesprochen – Trump hatte das Programm für beendet erklärt. Und was hat Pelosi acht Stunden lang erzählt? Während ihrer Rede las die Abgeordnete vor allem Briefe von Menschen vor, die bislang durch das Programm vor einer Abschiebung geschützt sind. Sie sagte, die Schilderungen zeigten, wie sehr diese Menschen die USA liebten.

Erfolg: Während der Rekord-Rede einigten sich die Parteien

Weiterer politischer Hintergrund: Pelosi und die Demokraten hatten gefordert, dass sie nur einem Haushaltspaket und damit der Finanzierung der Regierung zustimmen würden, wenn sich auch die Republikaner mit einem Gesetz zum "Daca-Programm" auseinandersetzen würden. Erfolg für Nancy Pelosi und ihre Marathon-Rede: Während sie sprach, einigten sich die Parteispitzen immerhin über den Haushaltsentwurf ...





(tas)