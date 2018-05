Trump darf Follower auf Twitter nicht mehr blocken

Jeder muss ihm ab sofort folgen dürfen, freuen tut das den US-Präsidenten aber nicht: Das Bundesgericht in New York City fällte am Mittwoch folgendes Urteil: Donald Trump darf auf seiner Lieblingsplattform niemanden blockieren, der seine Tweets lesen möchte, den ein Blocken von Usern verstößt gegen die US-Verfassung, so Richterin Naomi Reice Buchwald.

US-Regierungsmitglieder dürfen nämlich andere Twitter-Konten nicht wegen kritischer Tweets oder Antworten blocken, sehr wohl aber stummschalten.

Trump von Usern verklagt worden

Vergangenen Juli reichte das "Knight First Amendment Institute" an der New Yorker Columbia-Universität sowie sieben weitere Personen, die persönlich auf Trumps Twitter-Account geblockt worden waren, Klage ein. Trump hatte innerhalb von wenigen Monaten 100 Bürger auf Twitter blockiert, weil ihm deren Meinungen nicht in den Kram passten – darunter befanden sich auch die acht Kläger.

Trump will Berufung einlegen

Das Justizministerium, das als Verteidiger des US-Präsidenten vor Gericht auftrat, gab nach dem Urteil am Mittwoch bekannt, „respektvoll anderer Meinung als das Gericht zu sein“ und wollte dem Gericht die Zuständigkeit absprechen – ohne Erfolg. Das Gericht hatte nämlich festgestellt, dass Trump seinen Twitter-Account ganz bewusst für die Kommunikation mit Bürgern eingerichtet hat und auch so bewirbt – darum gilt Trumps Twitter-Account als öffentliches Forum, dessen Teilnahme allen US-Bürgern offenstehen muss.

Trumps Verteidiger kündigten an, sich weitere rechtliche Schritte vorbehalten zu wollen – innerhalb der nächsten 60 Tage könnte Berufung gegen das Urteil eingelegt werden.

(isa)