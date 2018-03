Trump feuert seinen Außenminister Tillerson

Wieder muss ein Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump seinen Hut nehmen. Diesmal hat Trump seinen Außenminister Rex Tillerson gefeuert.

In bester Reality-TV-Manier ließ es sich Trump nicht nehmen, die Personal-Rochade persönlich auf seinem Twitter-Account bekannt zu geben. Tillersons Nachfolger wird CIA-Chef Mike Pompeo.



Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!