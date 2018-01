Trump hält sich für ein "sehr stabiles Genie"

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Veröffentlichung des kritischen Buches "Fire and Fury" als "unerschütterliches Genie" bezeichnet. Das mit Spannung erwartete Buch stellt die Fähigkeiten Trumps als Präsident der Vereinigten Staaten in Frage.

Reaktion auf Twitter

"Eigentlich gehörten mentale Stabilität und richtig schlau zu sein mein Leben lang zu meinen besten Eigenschaften", twitterte Trump.

Und weiter: "Ich entwickelte mich von einem SEHR erfolgreichem Geschäftsmann zu einem Top TV-Star bis zum Präsident der Vereinigten Staaten (beim ersten Versuch). Ich denke, das würde mich nicht als klug, sondern als genial qualifizieren ... und ein sehr unerschütterliches Genie dazu."

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....