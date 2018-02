Trump hätte Amokläufer "auch ohne Waffe" gestellt

Der Name des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump wird äußerst selten in Zusammenhang mit Bescheidenheit genannt. Diesem Ruf wurde er jüngst bei einer Rede wieder gerecht.

Trump erklärte am Montag im Weißen Haus vor Journalisten, er wäre ohne Zweifel in die Schule in Parkland (Florida) gestürmt und hätte sich dem schwerbewaffneten Amokläufer entgegengestellt, auch unbewaffnet.

Er sprach zuvor über einen bewaffneten Hilfspolizisten, der während des Amoklaufs die Schule nicht betreten hatte, während der Täter im Inneren 17 Menschen, darunter viele Schüler, ermordete. Trump bezeichnete ihn und einen weiteren Polizisten als "Feiglinge", deren Verhalten "widerwärtig" gewesen sei.



(red)