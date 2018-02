Trump kassiert schon jetzt für Wiederwahl

US-Präsident Donald Trumps offizielle Kampagne zur Wiederwahl hat bereits mehr als 22 Millionen Dollar eingenommen.

Allein im letzten Quartal 2017 seien 2,2 Millionen Dollar direkt eingegangen und 3,5 Millionen Dollar zusätzlich durch eine Spendenvereinbarung mit der republikanischen Parteiorganisation, teilte die Kampagne mit.

Die meisten Spender gaben demnach 200 Dollar oder weniger - ein Zeichen dafür, dass der Präsident trotz schlechter Umfragewerte weiterhin beliebt bei seiner Basis ist. Die nächste US-Präsidentschaftswahl ist noch mehr als zwei Jahre entfernt. Trump hat seine Wiederwahlkampagne weit vor allen seinen Vorgängern gestartet.

"State of the Union"

In seiner ersten Rede zur Lage der Nation hatte Trump am Dienstag mit viel Pathos an die Einigkeit des Volkes und der Politik appelliert. "Die Lage der Nation ist stark, weil unser Volk stark ist", so Trump am Dienstagabend in der Kammer des US-Abgeordnetenhauses in Washington.

Er werde beiden Parteien eine Hand reichen, um die Bürger, egal welcher Hautfarbe oder Glaubensrichtung, zu schützen, so Trump. Der "neue amerikanische Augenblick" sei gekommen. "Gemeinsam müssen wir den amerikanischen Traum beschützen. Amerikaner sind auch Dreamer."

