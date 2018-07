Trump kündigt Sanktionen gegen die Türkei an

Präsident Recep Tayyip Erdogan ließ im Zuge seiner Säuberungswelle nach dem Putschversuch 2016 den US-Pastor Andrew Brunson festnehmen. Sie werfen dem protestantischen Geistlichen vor, ein Mitglied der Gülen-Bewegung zu sein, die für den Staatsstreich verantwortlich gemacht und als Terrororganisation eingestuft wird.

US-Präsident Donald Trump reicht es jetzt offenbar, dass alle Forderungen nach einer Freilassung ignoriert werden: "Die Vereinigten Staaten werden die Türkei mit umfassenden Sanktionen für die lang anhaltende Inhaftierung von Pastor Andrew Brunson belegen, einem großartigen Christen, Familienmenschen und einem wundervollen Menschen. Er leidet sehr. Dieser unschuldige Glaubensmann sollte sofort freigelassen werden!" twitterte Trump.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!