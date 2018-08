Trump macht das Weltall zum neuen Schlachtfeld

US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsbudget für 2019 unterzeichnet und seine Pläne für eine Weltraum-Armee verteidigt. "Wie der Himmel, die Erde und das Meer ist der Weltraum zum Schlachtfeld geworden", sagte Trump. Das Budget für das Pentagon hält bei einem Rekordwert von 716 Milliarden Dollar (627 Milliarden Euro).

Dies sei "die bedeutendeste Investition in unser Militär und unsere Kämpfer in der modernen Geschichte", jubelte der US-Präsident: "Hoffentlich werden wir so stark sein, dass wir das niemals nutzen müssen. Aber falls wir das mal doch tun, hätte keiner eine Chance".

It was my great honor to sign our new Defense Bill into law and to pay tribute to the greatest soldiers in the history of the world: THE U.S. ARMY. The National Defense Authorization Act is the most significant investment in our Military and our warfighters in modern history! pic.twitter.com/M6VI1c0Sgx