Trump schenkt Kim CD mit Elton Johns "Rocket Man"

Am Höhepunkt der Wortgefechte zwischen den USA und Nordkorea hatte Donald Trump den Diktator wegen seiner wiederholten Raketentests mehrmals als "(Little) Rocket Man" ("kleiner Raketenmann") bezeichnet. Damit spielte er auf einen von Elton Johns größten Hits aus den 1970ern an.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. September 2017

Die südkoreanische Zeitung "Chosun Ilbo" hat nun aus diplomatischen Quellen in Washington erfahren, dass Außenminister Mike Pompeo bei seinem Besuch am Freitag in Nordkorea ein entsprechendes Geschenk von Trump dabei hat.

Neben einem Brief des US-Präsidenten wird Pompeo Kim auch eine CD mit dem Lied "Rocket Man" überreichen. Während des Treffens der beiden Staatsoberhäupter in Singapur Mitte Juni hatte Kim Trump auf diesen "Spitznamen" angesprochen. Der Präsident habe Kim daraufhin gefragt, ob er das Lied kenne; der Diktator verneinte.

Ganzes Album?

Trump erinnerte sich nun daran und gab Pompeo jetzt eine CD mit. Angeblich schrieb er auch eine Botschaft darauf und unterzeichnete sie, berichtet die Zeitung.

Es wird sich dabei aber nicht um die Single "Rocket Man" handeln, den 1972 gab es sie natürlich nur als Schallplatte. Möglicherweise bringt Pompeo eine Neuauflage des Albums "Honky Chateau", auf dem das Lied erschienen war. In den USA hatte "Rocket Man" Platz 6 in den Charts erreicht, in Großbritannien Platz 2 – in Österreich hatte es nicht für eine Top-Ten-Platzierung gereicht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)