Trump trifft Nordkoreas Diktator am 12. Juni

Das historische Treffen der Führer der beiden verfeindeten Mächte war schon länger fixiert worden, jetzt ist auch der Termin fix. US-Präsident Trump twitterte: "Wir werden beide versuchen, es zu einem besonderen Augenblick für den Weltfrieden zu machen!"

Nach Monaten des Säbelrasselns und gegenseitigen militärischen Drohens haben sich Nordkorea und die USA in den vergangenen Monaten auf ein persönliches Treffen der beiden Staatschefs Kim Jong-un und Donald Trump verständigt.



The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!