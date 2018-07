Trump zu Putin-PK: "War nur ein Versprecher"

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz nach den Gesprächen in Helsinki hatte US-Präsident Donald Trump in Bezug auf die Anschuldigungen einer russischen Einmischung in die US-Wahlen gesagt: "Ich sehe keinen Grund, wieso Russland das gemacht haben sollte."

Nachdem Trump in den USA – auch von seiner eigenen Partei – heftig dafür kritisiert wurde, Russland in Schutz genommen zu haben, sah er sich am Dienstag gezwungen, die Aussage zu berichtigen. Vor einer Kabinettssitzung im Weißen Haus erklärte er Medienvertretern, er habe sich bei der Pressekonferenz in Helsinki lediglich versprochen.



Trump erklärt seinen Versprecher. (Quelle: Youtube)

"Der Satz hätte richtig lauten müssen: Ich sehe keinen Grund wieso Russland das nicht gemacht haben sollte", betonte Trump. Er habe einfach das "nicht" vergessen – im Englischen also fälschlicherweise "would" statt "wouldn't" gesagt.

Der Präsident erklärte zudem, der Versprecher sei ihm selbst erst aufgefallen, nachdem er sich ein Transkript durchgelesen und seine Aussage nochmals auf Video angeschaut habe.

Für viele unglaubwürdig

Im Internet und auf sozialen Medien äußerten viele Menschen Zweifel an der Erklärung Trumps. Ein CNN-Journalist merkte auf Twitter an, dass Trump auch in einigen weiteren Sätzen bekräftigt habe, dass er nicht an eine Einmischung Russlands glaube.



