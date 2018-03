Trumps Pornostar will Schweigegeld rückzahlen

Damit sie nicht über die Affäre mit dem US-Präsidenten spricht, hat Trumps Anwalt Michael Cohen 130.000 Dollar an Pornostar Stephanie Clifford (38, alias "Stormy Daniels") überwiesen – das Geld will die Blondine jetzt zurückgeben. Im Gegenzug könnte Clifford Textnachrichten, Fotos und Videos, welche mit Trump zu tun hätten öffentlich machen – und dafür jede Menge Kohle abcashen.

Laut "Daily Mail" soll bereits am Montag ein entsprechendes Angebot an Michael Cohen unterbreitet worden sein – bis heute Nachmittag hat Cohen Zeit zu antworten. "Wir hoffen, dass sie das Angebot annehmen, damit die Menschen in Amerika für sich selbst entscheiden können, wer mit ihnen offen und ehrlich ist", so Cliffords Anwalt.



Intime Beziehung mit Donald Trump

Der Pornostar hat letzte Woche Klage gegen den US-Präsidenten eingereicht, weil nicht Donald Trump die Schweigegeld-Vereinbarung sondern dessen Anwalt unterschrieben hatte. Darin heißt es: Clifford soll 2006 ein „intime Beziehung“ mit Trump gehabt haben, die 12 Monate lang dauerte.

Als während des Rennens um die US-Präsidentschaft mehrere Frauen Trump wegen sexuellen Belästigung anklagten, wollte auch Clifford auspacken. Verhindert wurde das mit der Schweigegeldvereinbarung …





(isa)