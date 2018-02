Türkei überlegt Pädophile zu kastrieren

Laut Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Andolu soll das Thema der Zwangskastration von Kinderschändern in den nächsten Tagen besprochen werden. Justizminister Abdülhamit Gül sagte der Presse am Dienstag, dass ein Gericht nun entscheiden müsse, in welchen Fällen und für wie lange die Maßnahme verhängt werden könne.

Umfrage Zwangskastration von Pädophilen: Wie stehen Sie dazu? Fände ich gut.

Ich bin für härtere Strafen, aber Kastration? Ich weiß nicht so recht...

Ich wäre dagegen.

In den letzten Wochen sind in der Türkei einige schwere Fälle von Kindesmissbrauch ans Tageslicht gekommen. Zuletzt wurde bekannt, dass ein 28-jähriger Mann auf einer Hochzeit ein viereinhalbjähriges Kind missbraucht hatte.

Auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan möchte härtere Strafen für Kindesmissbrauch und Sexualstraftäter. Die Regierung würde zudem darüber nachdenken, Ehebruch unter Strafe zu stellen. Nähere Details dazu gab es zunächst nicht.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)