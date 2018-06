Die Türkei wählt – Erdogan muss zittern

Die Türkei wählt am Sonntag und Präsident Erdogan könnte sich tatsächlich verkalkuliert haben. Zumindest scheint es spannender zu werden, als zunächst gedacht. Möglicherweise hat der türkische Staatsmann den Bogen doch überspannt.

Umfrage Was denken Sie: Wie gehen die Wahlen in der Türkei aus? Erdogan und die AKP gewinnen Präsidentschafts- und Parlamentswahl.

Die Opposition gewinnt die Parlaments- und die Präsidentschaftswahl.

Erdogan verliert die absolute Mehrheit und muss in eine Stichwahl.

Erdogan wird im Amt bestätigt, aber die AKP verliert die Mehrheit im Parlament.

Die Opposition gewinnt die Präsidentschaftswahl, die AKP die Parlamentswahl.

Keine Ahnung und es ist mir auch egal.

Zumindest sieht es ganz danach aus, als würden manche Landsleute so viel Macht in einer Hand nicht gerne sehen. Immerhin bestimmt Erdogan schon seit 16 Jahren die Politik des Landes. Er hat auch die Verfassung ändern lassen, sodass der Präsident künftig auch der Regierungschef sein soll.

Beim großen Wahl-Finale am Samstag rief der seine Anhänger nochmals auf: "Es kommt auf jede Stimme an."

Erdogans Herausforderer, der Sozialdemokrat Ince, zeigt sich zuversichtlich. Er meint: "Ihr seid dran." Ab Sonntag soll es eine andere Türkei geben, versprach der Politiker bei seiner letzten Rede vor der morgigen Wahl.

Ob es ihm wirklich gelingen wird, Erdogan in eine Stichwahl zu zwingen, ist völlig offen. Klar ist, dass Ince ein ernst zu nehmender Konkurrent ist. Der ehemalige Physiklehrer nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Erdogan zu kritisieren. Seine energische Reden, seine hemdsärmelige Art und sein Humor kommen bei den Massen an.

In den vergangenen Wochen absolvierte er doppelt so viele Wahlkampfauftritte wie Erdogan. Selbst in der Kurdenmetropole Diyarbakir und in konservativen Vierteln Istanbuls zog der CHP-Abgeordnete große Menschenmassen an. Volksnähe war bisher Erdogans Markenzeichen – doch mit seiner oft populistischen Rhetorik machte Ince ihm Konkurrenz.

Es bleibt also sehr spannend, wenn die türkische Bevölkerung am Sonntag zur Urne schreitet.

(red)