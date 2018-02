Türkisch für Erstklässler an Berliner Schulen

In zwanzig Berliner Grundschulen startet ab Montag Türkisch-Unterricht für Erst- bis Drittklässler. Dabei sollen türkischstämmige Kids zwei Stunden pro Woche von Berliner Lehrern in ihrer Muttersprache unterrichtet werden – das berichtet der "rbb" am heutigen Montag.

Mit dieser Maßnahme will die Berliner Landesregierung eine Alternative für Eltern und Kinder anbieten. Bislang wurde der Türkisch-Sprachunterricht nämlich nur vom türkischen Generalkonsulat übernommen, dessen Lehrer von der Regierung Erdogan gestellt werden. Nachdem es zahlreiche Beschwerden über die Art des bisherigen Unterrichts – "erzkonservativ, nationalistisch und reaktionär" – gegeben hatte, ließ Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gegensteuern.

Durch das neue Angebot seitens der Stadt soll "ein Signal für Familien mit Migrationshintergrund gesetzt werden, dass deren Herkunftskultur und -sprache auch in Deutschland anerkannt und wertgeschätzt werde", wird Scheeres in der "BZ" zitiert. Das Angebot soll bis zum kommenden Schuljahr zudem auf weitere interessierte Schulen ausgeweitet werden.

(red)