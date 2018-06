Türkischer Sender zeigt Ergebnis 4 Tage vor Wahl!

Der regierungsnahe türkische Sender "TVnet" hat für einen Eklat gesorgt. In einer Politsendung drehte sich am Donnerstag alles um die am Sonntag stattfindende Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Land. Was die Zuseher dabei in Einspielungen zu sehen bekamen: das vermeintliche Wahlergebnis, das eigentlich erst am späten Sonntagabend vorliegen würde.

Gezeigt wurde, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan die Wahl mit 53 Prozent der Stimmen (26.568.993) gewonnen hat. Direkt nach der Sendung war die Empörung groß, denn viele Beobachter gingen davon aus, dass die Wahl am Sonntag manipuliert werden würde. Der Sender selbst war um eine Erklärung bemüht, es habe sich nur um eine "Testsendung" gehandelt.

Rätselraten über Einblendungen

Tatsächlich herrscht Rätselraten darüber, warum Ergebnisse eingeblendet wurden, denn eigentlich ist das verboten. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht auf ihrer Homepage zwar Testergebnisse mit allen möglichen Ausgängen, von TV-Sendern dürfen diese allerdings nicht übernommen werden. Zudem war nur ein Ergebnis in der Sendung mit Erdogan als Wahlsieger zu sehen.

Hükümet medyasının kanalında AA'nın seçim günü için yaptığı grafiklerin yansıması paylaşıldı. Açılan sandık yüzde 100, Erdoğan ilk turda yüzde 53'le seçiliyor!



AA'dan gelen açıklamaya bakın "Art niyet ve hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır."



Yaptıkları açıklama bile skandal! pic.twitter.com/fTOhOO2q21 — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) 21. Juni 2018

Türkische Oppositionelle gehen davon aus, dass es sich um einen psychologischen Trick handle. So sollen Nichtwähler dazu gebracht werden, ihre Stimme für Erdogan abzugeben. Die Erklärung: Würde die Grafik eine überwältigende Mehrheit oder verheerende Niederlage für Erdogan ausweisen, würden Unentschlossene nicht wähle gehen. So aber entstehe der Eindruck, dass Erdogan knapp vorne sei, aber jede weitere Stimme brauchen könne.

Yarın videoyu silerlerse diye rakamları da şuraya yazalım.

ERDOĞAN : 26.568.993

İNCE : 13.220.553

AKŞENER : 5.891.653

DEMİRTAŞ : 3.580.510

KARAMOLLAOĞLU : 603.291

PERİNÇEK : 517.235

GEÇERLİ OY : 50.382.235 — Ecevit Can (@salamons) 21. Juni 2018

