US-Cop erweckt Baby (2 Monate) zum Leben

"Sie atmet!" Diese zwei Worte sind alles, was eine Mutter hören will, wenn ihr kleines Mädchen mitten im Straßenverkehr keine Luft mehr bekommt und ein Polizist Erste Hilfe leisten muss. Drama mit Happy End in Shaker Heights (Ohio): Als die kleine Tyra (2 Monate) plötzlich zu würgen beginnt, alarmiert Mutter Tamica Pruitte sofort die Polizei. Die Aufnahmen der Body-Cam der Beamten zeigen, wie das kleine Mädchen "zum Leben erweckt" wurde.



Das Video zeigt die Lebensrettung (Quelle: YouTube).

Auf dem Clip ist zu sehen, wie die Polizisten zu dem Auto der Mutter laufen und das Kind aus dem Babysitz befreien. Dann erinnerten sich die Polizisten Gott sei Dank an ihre Ausbildung, in der explizit die Wiederbelebung eines Baby gelehrt wurde. Die Beamten drehen das Kind auf den Bauch, versetzen ihm fünf Klapse in Höhe des Schulterblattes. Und das klappt: Tyra atmet wieder und ihre Mutter kann sie in den Arm nehmen. Die Polizei veröffentlichte das Video, um die starke Rettung zu zeigen.

(tas)