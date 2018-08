Firmenbosse kritisieren Trumps Politik

Der US-Präsident muss immer mehr Gegenwind in Kauf nehmen, nun auch seitens der Wirtschaft: In einem offenen Brief kritisieren 59 Konzernchefs die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Umfrage Ist Trump noch als US-Präsident tragbar? Ja, das haben sich die Amis selbst eingebrockt.

Ja, ich unterstütze seine Politik.

Nein, er sollte abgesetzt werden.

Nein, aber so schnell werden ihn die Amis nicht los.

Das Schreiben, das an Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen gerichtet wurde, haben u.a. die Bosse von Apple, JPMorgan Chase oder American Airlines unterzeichnet.

Die Zahl der unbesetzten Stellen würde durch den Arbeitskräftemangel ohnehin schon steigen, da sei es nun der falsche Zeitpunkt, um den "Zugang zu Talenten" noch weiter zu beschränken.

Die Konzernchefs prangern die oft widersprüchlichen Entscheidungen der Regierung in Sachen Einwanderungspolitik an. Viele Angestellte und deren Familien würden dadurch verunsichert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)