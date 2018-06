Hart: US-Politiker fordert "Game-of-Thrones"-Strafe

Da hat jemand vielleicht zu viel Fernsehen geschaut! Kein Hollywood-Witz: Der New Yorker Politiker Steven Saperstein hat öffentlich gefordert, Strafen aus der HBO-Kult-Serie "Game of Thrones" an korrupten Kollegen anzuwenden. Werden also bald US-Abgeordnete nackt und mit geschorenem Kopf durch die Straßenschluchten von Manhattan getrieben?



Politiker Saperstein stellte sich in einem Video vor (Quelle: YouTube).

"Politiker, die kein Respekt vor ihrem Amt haben, müssen öffentlich gedemütigt werden!", sagte Steven Saperstein jetzt US-Medien. Und der gelernte Lehrer legte noch einen drauf: "Politiker, die unser System berauben und betrügen, sollten wie in der Serie ,Game-of-Thrones' vorgeführt werden!" Saperstein spielt auf die Szene in der 5. Staffel an, als "Hexe" Cersei Lannister nackt und mit geschorenen Haaren durch die Stadt getrieben wird.



Nackt und mit kahlem Kopf? In Handschellen würde reichen!

Auf Nachfrage schränkte der Brooklyner Senatskandidat (33) ein, dass das Haare-Scheren und Nacktsein auch durchaus wegfallen kann – in Handschellen würde schon reichen! Außerdem sollen die in Ungnade Gefallenen laut Republikaner Saperstein, der sich für den Senat in Albany bewirbt, 500 Sozialstunden ableisten. Sein Vorstoß gegen geschmierte Politiker kommt nicht von ungefähr: Seit 2000 wurden fast 30 Abgeordnete in New York wegen Korruption überführt und angeklagt ...



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(tas)