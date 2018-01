The Donald has landed: Trump ist in der Schweiz

Dutzende Planespotter haben sich am Flughafen Zürich versammelt, um die Ankunft der US-Präsidentenmaschine Air Force One mitzuerleben. Einer kam sogar aus Portugal, um Fotos der berühmten Boing VC-25, der Militärversion der Boeing 747-200B zu schießen.

Ein Großaufgebot der Zürcher Kantonspolizei samt Radpanzer sicherte das Gelände ab. Trump stieg aus, winkte ein paar Mal und setzte sich danach sofort in einen Helikopter der US Marines, der ihn zum Weltwirtschaftsforum in Davos fliegt. Er ist der erste US-Präsident seit Bill Clinton im Jahr 2000, der am WEF teilnimmt.

Dort wird er eine Rede halten, "um der Welt zu erzählen, wie großartig Amerika ist und es [Amerika] geht". Dabei sei das aber gar nicht notwendig, wie Trump vor dem Abflug sagte: "Ich werde nach Davos fliegen, um Leute davon zu überzeugen, in den USA zu investieren. Ich werde sagen, kommt in die USA, ihr habt genug Geld. Aber ich glaube, ich muss gar nicht dorthin. Sie kommen bereits, und das mit einem sehr hohen Tempo."

Am Donnerstag wird der US-Präsident die britische Premierministerin Theresa May und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu treffen. Dabei soll es um internationale Krisen, etwa in Nordkorea und im Iran, sowie um den Kampf gegen den Terrorismus gehen.

Am Freitag trifft sich Trump mit dem Schweizer Bundespräsident Alain Berset und Ruandas Präsident Paul Kagame. Zum Abschluss wird er am Weltwirtschaftsforums eine Rede halten.