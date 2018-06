US-Präsident Trump ist in Singapur gelandet

US-Präsident Donald Trump ist am Sonntag in Singapur gelandet. Bereits aus dem Flugzeug heraus hatte sich der US-Präsident optimistisch zum Ausgang des Treffens gezeigt, bei dem es vorrangig um die atomare Abrüstung gehen soll.

"Wir haben die Möglichkeit, ein wahrlich wundervolles Resultat zu erzielen für Nordkorea und die Welt", schrieb Trump auf Twitter. "Ich habe das Gefühl, dass diese einmalige Chance nicht vergeudet wird." Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Abend (Ortszeit) auf dem Militärstützpunkt Paya Lebar.

Air Force One arrives in Singapore https://t.co/OwCi8j8XOA — Fox News (@FoxNews) 10. Juni 2018

Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein amtierender US-Präsident einen nordkoreanischen Herrscher persönlich trifft. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist bereits am Sonntag in Singapur eingetroffen. Singapurs Aussenminister Vivian Balakrishnan begrüßte den Gast aus Nordkorea am Flughafen Changi und veröffentlichte ein Foto der Begegnung auf Twitter.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10. Juni 2018

Der Gipfel steigt in einem Luxushotel auf der zu Singapur gehörenden Insel Sentosa. Das einst als Militärstützpunkt genutzte Eiland stellt mit seinen vielen Gärten und zahlreichen Vergnügungsmöglichkeiten heute vor allem ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung Singapurs und eine Haupttouristenattraktion dar. Seit 1974 verbindet eine Seilbahn Sentosa mit dem Festland.

(wil)