US-Regierung hilft Bauern mit 12 Milliarden

Die US-Regierung will den vom Handelskonflikt mit China und anderen Staaten betroffenen US-Landwirten mit Milliardenzuschüssen unter die Arme greifen. Agrarminister Sonny Perdue sagte am Dienstag in Washington, die Subventionen sollten sich auf insgesamt bis zu zwölf Milliarden Dollar belaufen. Die Hilfen sollen demnach unter anderem an Sojafarmer gehen, die von erhöhten chinesischen Einfuhrzöllen betroffen sind.

Umfrage Wie soll die EU auf die Strafzölle der USA reagieren? Wie du mir, so ich dir. Die EU darf sich nichts gefallen lassen.

Die EU muss vorsichtig sein. Gegenmaßnahmen könnten ins Auge gehen.

Die EU sollte sich keinesfalls mit dem Giganten USA anlegen.

Die EU muss sich jetzt mit Russland und China gegen die USA verbünden.

Die Subventionen sollten Schäden ausgleichen, die durch "illegale Vergeltungszölle" angerichtet würden, sagte der Minister. Jene Farmer, die im Zuge der von US-Präsident Donald Trump geführten Handelskonflikte von erhöhten Zöllen auf ihre Exportware betroffen sind, werden nach seinen Angaben entweder direkte Subventionen erhalten oder ihre überschüssige Ware an die Regierung verkaufen können.

Neben Sojafarmern sollen auch Produzenten von Milcherzeugnissen, Nüssen, Obst, Reis, Schweinefleisch und Sorghum-Hirse von den neuen staatlichen Hilfen profitieren.

Kritik an Maßnahmen

Das gefällt nicht allen, auch US-Senatoren und Landwirte äußern Bedenken. "Bauern wollen freien Handel, keine Almosen", so der republikanische Senator Pat Roberts, der Vorsitzende des Agrarkomitees im Oberhaus. Politiker im Senat hatten moniert, dass die Finanzhilfen nur eine kurzfristige Lösung seien und die Landwirte in Gefahr laufen, den Zugang zu Exportmärkten zu verlieren.

"Ich will kein freies Geld. Ich will kein Rettungspaket. Ich will handeln. Handel ist das, was funktioniert", erklärte etwa Farmerin Wanda Patsche gegenüber den Nachrichtenagenturen Reuters und AP.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(chk/afp)