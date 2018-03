Sektenführer brandmarkt Sex-Sklavinnen – Haft!

Sie nennen sich "Selbsthilfe-Organisation", doch in Wirklichkeit soll sich hinter "NXIVM" eine brutale Sex-Sekte verbergen, die ihre Mitglieder quält und brandmarkt. Auch immer mehr Hollywood-Stars waren in die Fänge des Kults um Sektenführer Keith Raniere (57) geraten. Jetzt wurde Raniere in Puerto Vallarta (Mexiko) festgenommen und nach Texas gebracht.



Gegen den Sektenchef ermittelt jetzt das FBI: "Diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind schockierend und verstörend. Wir haben dieser Folter heute ein Ende gesetzt", sagte der verantwortliche FBI-Mann William Sweeney zu US-Medien. Wie Ex-Mitglieder berichteten, hatte "NXIVM" die Frauen mit den Initialen des Gurus Keith Raniere gebrandmarkt – die grausame Zeremonie soll bis zu 30 Minuten gedauert haben. Bei Verfehlungen mussten die Sex-Sklavinnen hungern und wurden geschlagen. Laut Ermittlern soll Raniere einen engen Kreis von 15 bis 20 Frauen um sich gehabt haben, die ihm hörig und zu Diensten waren.

Auch Hollywood-Stars gerieten in die Fänge der Sekte

Im Oktober 2017 hatte "Denver-Clan"-Star Catherine Oxenberg (56) enthüllt, dass ihre Tochter India Mitglied der Sekte sei, später kam heraus, dass auch "Battlestar Galactica"-Schönheit Nicki Clyne (34) zu der bizarren Schwesternschaft zählt. Wie alle Anhängerinnen musste auch sie Sektenchef Keith Raniere pornografische Fotos und Videos von sich als Pfand hinterlassen, um ihre Loyalität zu garantieren. Auch US-Schauspielerin Allison Mack (35, "Smallville") soll für "NXIVM" arbeiten – sie soll Kolleginnen rekrutiert haben und für die Einführung der Prügelstrafe verantwortlich gewesen sein, so ein Ex-Sektenmitglied.

Keith Raniere – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – hatte in den 90er Jahren im Bundesstaat New York zum ersten Mal Workshops angeboten, um "psychologische und emotionelle Barrieren zu eliminieren". Ex-Mitglieder werfen ihm heute vor, er habe weibliche Mitglieder manipuliert, mit ihm Sex zu haben und zu hungern, damit sie seiner Idealvorstellung des weiblichen Körpers entsprechen.

Erst 2017 war ein Verfahren gegen den Sektenguru gescheitert



Noch 2017 hatten drei Frauen Anzeige gegen die Sekte erstattet, aber die Behörden hatten die Ermittlungen kurz darauf wieder eingestellt. Begründung: Alles sei auf freiwilliger Basis passiert ...

