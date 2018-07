USA 27. Juli 2018 07:45; Akt: 27.07.2018 07:45 Print

Hunderte Migrantenkinder weiter von Eltern getrennt

Bis am Donnerstag hätten Einwandererfamilien in den USA wiedervereinigt werden sollen. Über 700 Kinder befinden sich allerdings noch in Gewahrsam der Behörden.