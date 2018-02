USA verlegen Botschaft im Mai nach Jerusalem

Die USA wollen ihre Botschaft in Israel schon im Mai von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das wurde am Freitag aus Regierungskreisen in Washington kommuniziert. Der Zeitpunkt ist wohl kein Zufall, immerhin feiert Israel dann seinen 70. Unabhängigkeitstag.

Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem ist hochumstritten, da der Status der Stadt eine der heikelsten Fragen im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist.

Mit der Verlegung der Botschaft folgt der nächste Schritt, nachdem US-Präsident Donald Trump im Dezember Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte. Er löste damit weltweit eine Protestwelle aus. Mit der Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt hatte er mit der jahrzehntelangen Nahostpolitik der USA gebrochen.

Israels Geheimdienst-Minister Israel Katz gratulierte Trump zu dessen Entscheidung: "Es gibt kein größeres Geschenk. Der einzig gerechte und richtige Schritt. Danke mein Freund!"

