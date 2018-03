Tödlicher Uber-Unfall war nur "schwer zu verhindern"

Nach einem tödlichen Unfall im US-Bundesstaat Arizona stoppt der Chauffeurdienst Uber vorerst die Erprobung von selbstfahrenden Autos. Die Unterbrechung gelte für Nordamerika, sagte eine Sprecherin am Montag.

Ein autonom fahrender Wagen von Uber war in der Stadt Tempe mit einer Frau zusammengestoßen. Die 49-Jährige erlag nach Polizeiangaben im Krankenhaus ihren Verletzungen. Es war der erste tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto.

Uber-Chef Dara Khosrowshahi spricht auf Twitter von einer "unglaublich traurigen Nachricht".

Die Fahrzeuge werden auf der ganzen Welt getestet, weil Autokonzerne und Unternehmen wie die Google-Mutter Alphabet und Uber darin eine Schlüsseltechnologie der Zukunft sehen.

Crash kaum zu verhindern

Nach Polizeiangaben fuhr der Unfallwagen vom Typ Volvo XC90 zum Zeitpunkt des Aufpralls in der Nacht zum Montag autonom. Trotzdem trifft Uber vermutlich keine Schuld. Das Video einer Kamera im Auto zeige, wie die Frau "direkt aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten war", sagt Polizeichefin Sylvia Moir. "Es ist klar, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre."

Eine Sprecherin des chinesisch-schwedischen Unternehmens sagte, die Technik fürs autonome Fahren stamme nicht von Volvo. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA und die Unfallermittlungsstelle NTSB kündigten an, eigene Teams nach Tempe zu entsenden.

.@TempePolice says self-driving @Uber car was in autonomous mode when it was involved in a deadly crash overnight. Woman was walking outside of crosswalk: https://t.co/bba7dluKyf #abc15 pic.twitter.com/nsoX11twvH