Ufo-Alarm: Mysteriöses Licht sorgt für Aufregung

Auf Twitter boomte das Bild: Dieses Mal war es nicht nur eine Person, die die Erscheinung fotografierte. Zahlreiche User machten dieselbe Entdeckung und posteten das Foto.

Das Motiv ist auf jedem Bild gleich: Eine riesige Rauchwolke, die hellblau leuchtet. Dazu stellten sich alle User auch dieselbe Frage: Was ist das?



I have no idea what this thing is, but it's the damnedest thing I've ever seen. (from Los Angeles) pic.twitter.com/608ymJi6IX