Unbekannte spießen Hai-Kopf auf Zaun

"So geht man nicht mit einem freiwilligen Notruf-Service um", steht auf der Facebook-Seite eines Meeresrettungsdiensts von New South Wales. Dazu zwei Bilder, die schockieren. Sie zeigen den Kopf eines toten Hais – aufgespießt am Zaun von Marine Rescue NSW im Süden Sydneys.

Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Eine Nachricht wurde nicht hinterlassen. Deshalb sei es laut einem Sprecher von Marine Rescue schwierig zu sagen, ob der Hai-Kopf als Drohung oder als sehr schlechter Witz zu verstehen sei.

An einem nahegelegenen Bootssteg seien Blutspuren gefunden worden. "Das lässt vermuten, dass der Hai dort getötet wurde."

Auf Facebook schreibt die Freiwilligen-Organisation weiter: "Es ist ein Tritt in die Magengrube für unsere Helfer, die ihre Zeit opfern, um in Seenot Geratenen zu retten."

