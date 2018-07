Säure-Attentat auf Bub in britischem Supermarkt

Manche Verbrechen kann man einfach nicht glauben. In Worcester (GB) sollen drei junge Männer jetzt einen unschuldigen dreijährigen Buben, der in seinem Kinderwagen saß, absichtlich (!) mit ätzender Säure übergossen haben. Zeugen sagten aus, wie die Mutter verzweifelt: "Was habt ihr mit meinem Kind getan?" geschrien hatte. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen an Armen und im Gesicht ins Spital eingeliefert.



Das Netz berichtet über den unfassbaren Fall (Quelle: YouTube).

Nur Stunden nach der Fahndung der Polizei – sie hatte ein Foto von drei Verdächtigen aus dem Shop veröffentlicht – konnten im 200 Kilometer entfernten London drei Verdächtige (22–26) festgenommen werden, zudem wurde ein Mann (39) in Wolverhampton verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, die Attacke geplant und ausgeführt zu haben.

Das Kind war in einem belebten Supermarkt angegriffen worden



Das Kind war im Discounter "Home Bargains" mit Säure angeriffen worden. "Ich konnte es nicht glauben, dass ein unschuldiges Kind in einem belebten Supermarkt Opfer einer Gewalttat wird", erklärte ein Augenzeuge. Worcester war für seine niedrige Verbrechensrate bekannt – bisher ...



