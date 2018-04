Uni-Abschluss: Trump-Fan macht Selfie mit Waffe!

"Ich mache keine normalen Abschluss-Fotos", ließ Brenna S. (22) über Twitter verlauten – und posierte mit Waffe und "Trump-Shirt"! Die US-Studentin hatte gerade die "University of Tennessee" in Chattanooga erfolgreich beendet. Der Erfolg war ihr vermutlich zu Kopf gestiegen, als sie das provokative Bild veröffentlichte – meinten jedenfalls viele User, die einen veritablen Shitstorm gegen das blonde Intelligenzwunder starteten ...

I don’t take normal college graduation photos... pic.twitter.com/eI1NvLFYHs — Brenna Spencer (@BrennaSpencer) 7. April 2018

Wegen dieses Fotos ging der Ärger los (Quelle: Twitter).

Erstaunlicherweise erhielt das Foto auch 67.000 Likes – aber stieß auf genau so viel Ablehnung. Einer der höflichen User schrieb: "Ich bin auch für Waffen, aber warum muss man sich auf einem Abschlussfoto mit der Waffe darstellen?" Brenna antwortete ihm: "Weil ich stolz auf das Gesetz bin, dass uns erlaubt, Waffen zu tragen!" Die vielen Hassbotschaften haben die Studentin dann doch überrascht: "Das hätte ich nicht erwartet", sagte sie dem TV-Sender "ABC News".

Auch der Spott ließ nicht lange auf sich warten. Twitter-User Cullen Crawford postete ein Foto mit der gleichen Überschrift: "Ich mache keine normalen Abschluss-Fotos" ...

I don't take normal graduation photos pic.twitter.com/4pDTEQe5BS — Cullen Crawford (@HelloCullen) 8. April 2018



Nicht sooo clever: Am Ort, wo das Foto entstand, sind Waffen verboten

Einige User wollten Brenna sogar anzeigen. Grund: Das Skandal-Foto wurde ausgerechnet in der Nähe eines Museums aufgenommen – also in einem Bereich, wo das Waffentragen verboten ist! Der Shitstorm lässt Brenna jedenfalls nicht kalt. Auf Twitter wehrte sie sich: "Sorry, ihr Loser und Hater, aber mein I.Q. ist einer der höchsten und das wisst ihr!" Ja, liebe Brenna, das wissen wir jetzt ganz genau ...

