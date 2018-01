Uni in Malmö bleibt wegen Drohung geschlossen

Die Hochschule teilte all ihren Studenten – aktuell sind etwa 24.000 eingeschrieben – und den 1.600 Mitarbeitern per Mail mit, dass sie von zuhause aus arbeiten sollen, da die Uni ein Droh-E-Mail erhalten habe.

Das Drohschreiben hat die Universität im südschwedischen Malmö schon Ende Dezember erhalten, aufgrund der Feiertage allerdings erst am 2. Jänner gesehen. In dem Brief, dessen Glaubwürdigkeit noch nicht verifiziert sei, wird ausdrücklich der 8. Jänner erwähnt. Man nehme die Drohung sehr ernst. Über den Inhalt schweigt die Polizei allerdings. Als Sicherheitsmaßnahme hat sie die Hochschule daher entschieden, an diesem Tag geschlossen zu bleiben.

Für Montag angesetzte Prüfungen, die etwa 500 bis 600 Studenten schreiben hätten sollen, wurden um eine Woche verschoben. Am Dienstag öffnet die Uni unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder ihre Pforten.

(ek)