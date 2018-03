United Airlines flog Hund versehentlich nach Japan

Schon wieder kommt eine Panne der United Airlines ans Tageslicht: Die US-amerikanische Fluglinie sollte den Schäfer namens Irgo von Oregon an der Westküste nach Kansas City fliegen. Der Flug dauert im Normalfall 3 Stunden 15 Minuten. Für Irgo ging es stattdessen Nonstop nach Japan.

Wie u.a. der TV-Sender "KCTV5 News" berichtet, flog Kara Swindle gemeinsam mit ihren beiden Kindern am Dienstag nach Kansas City. Dort angekommen wollte die Familie ihren zehnjährigen Schnauzer abholen. Doch statt ihres geliebten Irgo bekam die Hundebesitzerin am Airport eine ihr fremde Deutsche Dogge überreicht.

Wie sich herausstellte, wurden der Schäferhund und die Dogge, die tatsächlich nach Japan hätte fliegen sollen, vom Flughafenpersonal verwechselt. Die ohnehin schon in Verruf geratene Airline entschuldigte sich für den Vorfall und versicherte den Hundebesitzern, ihre Vierbeiner so rasch als möglich an die richtigen Orte zu fliegen.

According to @united, there was some sort of mixup during a connecting flight in Denver, so now two pets are in the wrong place. Irgo, pictured here, is currently in Japan when he *should have* been in Kansas City yesterday. pic.twitter.com/5vzOSzot3F — Ashley Arnold (@AshleyKCTV5) 14. März 2018

Erst am Montag war ein tragischer Vorfall, der sich auf einem Flug von Houston nach New York ereignete, bekannt geworden. Eine erst zehn Monate alte Französische Bulldogge wurde während des Flugs gegen den Willen der Besitzerin ins Gepäckfach verfrachtet. Der Kleine überlebte den Flug nicht, er ist qualvoll erstickt.

Immer wieder überleben Tiere Flüge nicht. Laut Angaben des US-Verkehrsministeriums sind im vergangenen Jahr 24 Tiere an Bord einer Maschine ums Leben gekommen, 18 davon allein in Fliegern der United Airlines.

Update: Neighbor of dog sent by #UnitedAirlines to Japan says dog 'Irgo' is in Japan, and normally would have to be quarantined for 30 days but received exemption and will be shipped back soon https://t.co/P7YxLtGHHt pic.twitter.com/yMIOibZQUQ — Sara Roth (@rothsara) 14. März 2018

