Großeinsatz sorgt für Chaos am Airport München

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, hat ein Sicherheitsverstoß am ersten Sommerferientag am Flughafen München für ein enormes Chaos gesorgt. Terminal 2 wurde abgeriegelt, Hunderte Passagiere sitzen am Flughafen fest.

Seit 6.46 Uhr geht nichts mehr! Nach Angaben der deutschen Bundespolizei wurde ein Abfertigungsstopp über diesen Bereich des Flughafens verhängt. Zuvor soll eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich eingedrungen sein. Es soll sich dabei um eine Frau handeln. Wie das passieren konnte, wisse man noch nicht, wird ein Sprecher zitiert.

Das gesamte Terminal soll nun auf der Suche nach dieser Frau geräumt werden. Möglicherweise müssen auch die auf dem Vorfeld wartenden Maschinen zurückgerufen und durchsucht werden. "Das wird in jedem Fall erhebliche Verzögerungen nach sich ziehen", so ein Sprecher des Luftamtes Südbayern, das für die Sicherheitskontrollen am Airport zuständig ist. Derzeit gebe es keinen Hinweis auf einen Anschlagsversuch, versucht die Polizei derzeit zu beruhigen.

