Untergrundorganisation ETA verkündet Auflösung

Das Online-Medium eldiario.es hat einen Brief der ETA (Euskadi Ta Askatasuna - Baskenland und Freiheit) veröffentlicht, in dem die Untergrundorganisation ihre Auflösung bekannt gibt. Es seien "alle Strukturen vollständig aufgelöst" worden, heißt es in der Erklärung.

Die Euskadi Ta Askatasuna (ETA, baskisch für Baskenland und Freiheit) wurde 1959 als Widerstandsbewegung gegründet. Am 2. Mai 2018 gab die ETA ihre Selbstauflösung bekannt.

Die Separatistengruppe führte jahrzehntelang bewaffnete Kämpfe gegen den spanischen Staat. Die Organisation verfolgte das Ziel eines von Spanien unabhängigen, sozialistisch geprägten baskischen Staates. Sie bediente sich vorwiegend terroristischer Mittel. Mehr als 800 Menschen kamen durch Anschläge der Organisation ums Leben.

Bereits im Vorjahr hatte die ETA ihre Waffen und Munition abgegeben. Am 2. Mai gab die ETA schließlich ihre Selbstauflösung bekannt.

(red)