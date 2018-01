Unzählige Tote bei Terror-Anschlägen in Bagdad

An zwei Tatorten in der irakischen Hauptstadt Bagdad explodierten am Montag in der Früh Bomben, mindestens 27 Menschen kamen ums Leben. Weitere 90 sind verletzt, wie der Arzt Abdel Ghani al-Saadi mitteilt. Er ist Gesundheitsdirektor für den Ostteil der Stadt.

Sicherheitskräfte rechnen damit, dass die Zahl der Toten noch steigen wird. Sie untersuchen zur Stunde die Tatorte, ersten Meldungen zufolge soll es sich in beiden Fällen um einen Selbstmordanschlag gehandelt haben.

Augenzeugen berichteten, dass eine Gruppe Bauarbeiter direkt in der Nähe der einen Explosion auf dem Platz der Luftfahrt gestanden hatte.

(red)