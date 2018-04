Österreicher übernimmt bei VW das Steuer

Er kam von BMW zu VW, ist dort Markenchef – jetzt soll Herbert Diess VW-Chef Matthias Müller ablösen. Der aus München stammende Österreicher zieht schon seit langem im Hintergrund die Stippen und managt mit Bravour Krisen und soll extrem entscheidungsstark sein.

Diess war bis 2015 BMW-Vorstandsmitglied wechselte dann zu VW, nur Wochen vor dem großen Diesel-Abgasskandal. Diess ist studierter Maschinenbauer, ging bei VW an den Start, um den Autohersteller wieder auf Vordermann zu bringen.

Müller saß schon länger am Schleudersitz

Ausschlaggebend für Müllers Abgang soll ein Unfall 2013 in Südafrika gewesen sein, der jetzt in den Schlagzeilen auftauchte. Damals saß Porsche-Manager Wolfgang Hatz am Steuer, beging Fahrerflucht. Bei der Fahrt soll es sich auch noch um eine Konzernfahrt gehandelt haben …

