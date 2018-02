Frau von Trump Jr. öffnet Brief mit weißem Pulver

Anschlagsalarm in den USA! Ein Brief an das Appartement von Donald Trump Jr. enthielt ein verdächtiges weißes Pulver. Seine Ehefrau, Vanessa Trump, hatte das Kuvert geöffnet. Sie wurde am heutigen Montag in ein Krankenhaus in Manhattan gebracht – als reine Vorsichtsmaßnahme, so die New Yorker Polizei.

Um welche Substanz es sich bei dem Pulver handelt ist noch nicht bekannt. Vanessa Trump und zwei weitere Personen sind jedoch von der alarmierten Feuerwehr dekontaminiert worden, bevor sie das Gebäude verlassen durften. Das berichteten amerikanische Medien kurz nach 19 Uhr.

JUST IN: Letter sent to Donald Trump Jr.'s apartment containing unidentified white powder, NYPD says, and opened by his wife; she and two others were decontaminated by firefighters at the scene. Police and Secret Service are investigating.