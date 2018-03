Vater hackt Sohn wegen Porno-Sucht die Hand ab

In der zentralindischen Millionenmetropole Hyderabad haben am Montag Streitigkeiten um den Konsum von erotischem Bildmaterial innerhalb einer Familie ein blutiges Ende genommen. Das berichtet die "Hindustan Times".

Weil der 18-jährige Mohammad Khalid Q. nicht genug von Pornofilmen bekommen konnte, hatte es schon seit längerer Zeit ordentlich zwischen dem Jugendlichen und seinem Vater Mohammad Qayyum Q. (45) gebrodelt. Das der Teenager nach wiederholter Warnung am Sonntag wieder auf einem Handy Pornos laufen ließ, eskalierte die Situation.

Er griff nach dem Telefon und versuchte es dem 18-Jährigen zu entreißen, doch dieser wehrte sich und biss seinen Vater sogar in die Hand. Kurz darauf flüchtete der Teenager aus der Familienwohnung und schwor nie wieder zurückzukehren – doch spät nächtens schlich er sich wieder in die Wohnung.

Wegen Mordversuchs in Haft

Montagfrüh entbrannte der Streit zwischen Vater und Sohn erneut und der hauptberufliche Fleischer zuckte vollkommen aus. Er griff sich ein Beil und trennte seinem eigen Fleisch und Blut den rechten Arm zwischen Ellbogen und Handgelenk beinahe ab.



"Als sie die Schreie des Sohns hörte, eilten andere Familienmitglieder zu Hilfe und brachten ihn sofort in ein Krankenhaus", heißt es seitens der Polizei. Dort hätten die Mediziner festgestellt, dass der Arm nur noch an einem dünnen Stück Gewebe hing und die Chance, dass er wieder gesunden würde, minimal seien. Der vierfache Familienvater wurde in Folge von den Beamten festgenommen und wegen Mordversuches angezeigt. Er befindet sich in Haft.

(rcp)