Vater überfährt Sohn (8) aus Versehen – zwei Mal

Ganz viele Schutzengel hatte ein achtjähriger Bub am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Weimar (Thüringen).

Das Kind jagte einer Kellerassel hinterher und krabbelte von seinen Eltern unbemerkt unter den Renault Espace seiner Familie. Als der Vater schließlich den Wagen umparken wollte, erfasste er seinen Sohn mit dem linken Vorderrad.

Immer noch bemerkte der 47-Jährige nicht, in welche Not er seinen Sohn gebracht hatte, und fuhr los. Erst durch die verzweifelten Schreie des Buben wurde er auf das tragische Ereignis aufmerksam. Doch wie "Bild" berichtet, beging er dann einen folgenschweren Fehler. Er setzte in Panik das Auto zurück und überrollte so seinen Sohn erneut. Dabei wurde das schwer verletzte Kind im Radkasten eingeklemmt.

Nachbarn konnten Bub befreien

Herbeieilende Nachbarn konnten das Kind mittels Wagenheber befreien und eine Notärztin war glücklicherweise als Ersthelferin vor Ort und versorgte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte den Buben. Er hatte mehrere Knochenbrüche erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Jena geflogen. Seelsorger kümmerten sich um die Eltern und Geschwister des verletzten Kindes.

Einige Zeit später kam die Entwarnung aus dem Klinikum, dass der Junge nicht in Lebensgefahr schwebe und er wieder vollkommen gesund werden wird. Ein erleichterndes Aufatmen war nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Einsatzkräften zu vernehmen.

(rcp)