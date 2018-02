Vater vergewaltigt eigene Töchter in Gefangenschaft

"Was diese beiden Menschen getan haben – sollte es sich vor Gericht bewahrheiten – ist abscheulicher und schreckenerregender als alles was ich in meiner 18-jährigen Karriere als Staatsanwalt bislang erlebt habe", zeigte sich selbst Jurist Mike Freeman am Donnerstag fassungslos. Kurz zuvor war Jerry Lee C. (51) erstmals dem Richter vorgeführt worden.

Zehn Jahre lang hatte niemand geahnt welche Gräueltaten sich in dem unscheinbaren blauen Haus des 51-Jährigen im Süden der US-Metropole Minneapolis abgespielt haben. In den Gerichtsakten finden sich erschütternde Details: Der Familienvater soll seine Zwillingstöchter (21) in Ketten gelegt haben und regelmäßig vergewaltigt haben. Mit einem der Mädchen habe er sogar zwei weitere Kinder gezeugt haben und auch eine Elfjährige soll der Angeklagte missbraucht haben. Die Mutter der drei gemeinsamen Töchter soll dabei nur tatenlos zugesehen haben.

Kinder mussten nach Rettung im "Horror-Haus" bleiben

Erst im Mai vergangenen Jahres war das unbegreifliche Treiben des 51-Jährigen aufgeflogen, als einem Zwillinge die Flucht gelang. Als die Polizei daraufhin in das Haus eindrang, fanden sie einen Raum, der in offiziellen Dokumenten später als "Sex-Kammer" bezeichnet wurde. "Kind 1 [die Elfjährige, Anm.] war nackt, und Jerry Lee C. hat nur eine Duschhaube getragen", heißt es in einem Bericht. "Pornos liefen im Hintergrund, Sexspielzeug und andere Objekte lagen im Raum verstreut."

Die Kinder wurden in erbärmlichem Zustand gefunden. Eines der Zwillingsmädchen hatte durch ihre zu engen Fußfesseln und dem folgenden Blutmangel ein Gangrän, eine hierzulande amputationspflichtige Nekrose des Gewebes, erlitten, wie der "StarTribune" berichtet. Die Kinder befinden sich mittlerweile in staatlicher Obhut – nachdem sie wegen rechtlichen Formalitäten neun Monate (!) weiter in dem "Horror-Haus" leben mussten bis die Anklage gegen ihren Vater fertiggestellt war.

"Einfach nur ein Monster"

Unfassbar ist, dass zehn Jahre niemandem etwas bemerkt haben will. Der 51-Jährige war amerikanischen Medien zufolge bereits amtsbekannt, seit 2011 war die Exekutive insgesamt 53 Mal zu dessen Wohnadresse alarmiert worden. Hinweise auf Körperverletzung und Missbrauch häuften sich. Das Jugendamt hatte 2016 sogar das Sorgerecht angefochten, nachdem der Mann seine Töchter als Prostituierte im Tausch gegen Drogen an Dealer vermittelt haben soll. Diese Anschuldigungen waren drei Monate später vom einem Gericht vom Tisch gefegt worden.

"Einfach nur ein Monster", beschreibt Nachbarin Laura Wolovitch Jerry Lee C. gegenüber dem "StarTribune". "Er führte sich andauernd wie ein tobender Alkoholiker auf. Es bricht mir das Herz, dass diese Mädchen nicht früher gerettet werden konnten", so die Frau, die selbst Mutter einer 17-Jährigen ist. "Die Cops waren so oft da drüben. Sind sie nie in das Haus gegangen?"

Jerry Lee C. befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Seine Kaution wurde auf 750.000 US-Dollar festgesetzt, ihn erwartet jetzt eine Anklage in mehreren Fällen von Vergewaltigung, Stalking, Körperverletzung und häuslicher Gewalt. Die Mutter der missbrauchten Kinder, Shelia W. (48), befindet sich seither auf der Flucht.

(rcp)