Verdächtiger Supermarkt-Bomber festgenommen

Der russische Geheimdienst FSB hat den mutmaßlichen Attentäter des Terroranschlags in einem Supermarkt in St. Petersburg festgenommen. Der Verdächtige sei am Samstag gefasst worden und werde nun vernommen, teilte der FSB laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit. Details zur Festnahme waren zunächst nicht bekannt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Explosion als Terrorakt bezeichnet. "Gestern ist in St. Petersburg eine terroristische Tat verübt worden", sagte Putin am Donnerstag in Moskau.

Bei der Explosion waren am Mittwochabend 13 Menschen verletzt worden. Der Sprengsatz war in einem Schließfach in dem Supermarkt deponiert.

Verdächtiger mit Rucksack

Auf am Donnerstag veröffentlichten Bildern einer Überwachungskamera aus dem Supermarkt war ein Mann in einer Kapuzenjacke mit einem offenbar schweren Rucksack zu sehen, der das Geschäft anschließend ohne den Rucksack wieder verließ. Das Nationale Antiterror-Komitee (NAK) übernahm die Ermittlungen.

Eine Anwohnerin des Supermarkts im nordwestlichen Kalininski-Bezirk, Viktoria Gordejewa, sagte, Passanten hätten sich nach der Explosion ruhig verhalten. "Es gab keine Panik, aber die Leute wollten danach nicht mehr in eine nahe gelegene Drogerie und ein Lebensmittelgeschäft gehen", sagte sie.

