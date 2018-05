Übergriff in Chemnitz 27. Mai 2018 19:29; Akt: 27.05.2018 19:42 Print

23-Jährige mitten in der Innenstadt vergewaltigt

Auf einem Parkplatz hinter einem Regierungsgebäude mitten in der Innenstadt von Chemnitz fiel der 46-Jährige über die halb so alte Frau her.