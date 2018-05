Prostituierte von Männer-Gruppe vergewaltigt

Wie die Polizei von Bozen am Mittwoch in einer eigens einberufenen Pressekonferenz mitteilt, soll eine 27-jährige Frau in einer Wohnung von vier Männern vergewaltigt worden sein.

Das Opfer hatte die schreckliche Tat selbst vor wenigen Tagen bei der Bahnhofspolizei angezeigt. Die Nigerianerin, die in Brescia als Prostituierte arbeitet, gab an, von einem Mann nach Welschnofen in ein Haus gebracht worden zu sein. Dort der Schock: Es warteten bereits drei andere Männer in einem Zimmer auf sie.

Die vier Täter hätten ihr das Handy abgenommen und sich der Reihe nach an ihr vergangen. Als sie sich zur Wehr setzte, prügelte das Quartett auf sie ein. Erst als ihre Peiniger nach ihrer entsetzlichen Tat eingeschlafen waren, konnte die 27-Jährige fliehen. Hilfesuchend wandte sie sich in dem Dorf an einen Passanten, der sie zur Polizei brachte.

Polizeisprecher Mauro Guerra zu dem Fall:

Die vier Verdächtigen aus dem Kosovo, die auf einer Baustelle in der Nähe des Tatorts arbeiten, wurden verhaftet. Sie sind zwischen 25 und 40 Jahre alt, wie "stol.it" berichtet.

Die Ermittler konnten auf ihren Handys Bilder sicherstellen, die als Beweis für die Vergewaltigung dienen. Zudem habe sich die Nigerianerin einer ärztlichen Untersuchung unterzogen, deren Befund dies ebenfalls bestätigt.

