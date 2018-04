Vermisste Tochter nach 24 Jahren wieder gefunden

Die rührende Geschichte geht um die Welt: Als ihre Eltern gerade an einem Markt Obst verkauften und sich mit Kunden unterhielten, ist die damals Dreijährige plötzlich spurlos verschwunden.

Mingqing Wang und seine Frau Liu Dengying verbrachten daraufhin jahrelang mit der Suche nach ihrer vermissten Tochter – sie suchten die ganze Stadt und umliegende Gegenden ab, schalteten eine Vermisstenanzeige in sämtlichen Zeitungen und versuchten Qifeng mithilfe des Internets wieder zu finden – vergebens.

Das Paar, das auch eine zweite Tochter hatte, verließ die Stadt Chengdu niemals, in der Hoffnung Qifeng würde eines Tages wieder auftauchen.

Hoffnung niemals aufgegeben

2015 beschloss Qifengs Vater als Taxifahrer tätig zu werden, um so möglicherweise etwas über den Verbleib seiner Tochter zu erfahren. Er brachte an der Heckscheibe ein Schild mit Informationen zum Vorfall an und bat um Hinweise. Bebildert hatte er die Notiz mit einem Foto von Qifengs Schwester, da sich die Mädchen zumindest im Kindesalter stark ähnelten.

Auf die hingebungsvolle Suche nach Qifeng wurden auch Medien aufmerksam. Der Fall landete in der Presse und ein Zeichner der Polizei bekam so Wind davon. Er fertigte ein Bild an, das zeigt, wie die Vermisste nun aussehen könnte. Diese Zeichnung landete im Netz und erreichte schließlich auch Quifeng selbst. Sie lebte unter dem Namen Kang Ying tausende Kilometer weit von Chengdu entfernt. Als sie das Bild sah, sei sie einem BBC-Bericht zufolge von der Ähnlichkeit mit sich selbst geschockt gewesen.

Sie nahm daraufhin Kontakt mit Mingqing Wang auf, woraufhin ein DNA-Test gemacht wurde. Dieser bestätigte, dass Kang Ying die seit 23 Jahren vermisste Tochter der Wangs ist.

Emotionales Wiedersehen

Am Dienstag kam es schließlich zur langersehnten Reunion der Familie. "Von jetzt an ist dein Vater da – du musst dir keine Sorgen mehr machen – Daddy wird dir helfen", sagte Wang beim emotionalen Wiedersehen. Die heute 27-Jährige und ihre Mutter umarmten sich ebenfalls innig. "Alle haben mir gesagt, dass ich keine Mutter habe – aber das habe ich", wird die junge Frau, die mittlerweile selbst zwei Kinder und einen Ehemann hat, zitiert.

Medienberichten zufolge sei Qifeng nur rund 20 Kilometer von ihrer Heimat entfernt aufgewachsen, wie sie dort gelandet war, wurde nicht erwähnt.

