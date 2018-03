Vermisstes Mädchen (5) in Schultoilette ertrunken

Die ganze Nacht hatten Angehörige und Angestellte der Luna Volksschule in Bizana, Südafrika, fieberhaft nach der kleinen Viwe Jali (5) gesucht, nachdem das Mädchen am Montag plötzlich verwunden war. Erst am darauffolgenden Tag konnte sie gefunden werden. Doch da war das Kind bereits lange tot.

Die südafrikanische Bildungsministerin Angie Motshekga. (Bild: People's Assembly) Die südafrikanische Bildungsministerin Angie Motshekga. (Bild: People's Assembly)

Die Schülerin dürfte am Montag durch das Sitzloch des Plumpsklos ihrer Volksschule in der Provinz Ostkap gestürzt sein. Sie war hilflos in der Fäkaliengrube ertrunken, wie unter anderem das südafrikanische Bildungsministerium in einer Aussendung mitteilte. Ermittlungen wurden aufgenommen, doch seitens der Polizei spricht man von einem Unfall. "Wir gehen nicht von Fremdeinwirkung aus. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet", wird Polizeisprecherin Edith Mjoko in einem Bericht von "News24" zitiert.

#DBENews Minister Motshekga sends condolences to family of child who passed away from falling into pit latrine: https://t.co/GDDupGrhRQ @ElijahMhlanga — Dep. Basic Education (@DBE_SA) 15. März 2018

"Der Tod eines Kindes in so einer unwürdigen Weise ist komplett inakzeptabel und unglaublich verstörend", wettert Bildungsministerin Angie Motshekga in einer Aussendung. "Ich möchte mein tiefstes Mitgefühl für die Familie der kleinen Viwe Jali aussprechen. Ich kann mir kaum vorstellen, welches Trauma die Eltern gerade erfahren." Ein Kriseninterventionsteam sei zu der Schule entsandt worden, heißt es weiter.

Zahlreiche Bildungseinrichtungen in Südafrika müssen mit mangelnder Infrastruktur auskommen. Seitens des Ministeriums tue man alles um die ausstehenden Modernisierungen in naher Zukunft umzusetzen. Man wolle jetzt unsichere Gebäude und solche ohne richtige Toiletten, Elektrizität und Trinkwasser priorisieren. "Zu wissen, dass wir als Sektor nicht in der Lage waren diese Probleme, aus zahlreichen Gründen, schnell genug zu lösen, bricht mir das Herz", so Motshekga und klagt, dass zwar aktuell 5.225 Sanierungsprojekte in Planung seien, doch die Provinz Ostkap bereits jetzt das verfügbare Budget aufgebraucht hätte.

