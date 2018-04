Video: Geisterfahrer rast frontal in Pkw – Frau tot

Furchtbarer Unfall in Texas (USA): Auf einem Highway war der betrunkene Autolenker Guillermo S. (31) in der falschen Richtung unterwegs, rammte bei hohem Tempo mehrere Wagen – und das Auto einer jungen Mutter schließlich frontal. Obwohl sein Van in Flammen aufging, kam der Täter mit dem Leben davon – die Frau nicht ...



Das Netz berichtet über den Horror-Unfall (Quelle: YouTube).

Der Geisterfahrer wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Auf dem Video ist zu sehen, wie Guillermo S. auf der Interstate 20 bei Duncanville (Texas) als Geisterfahrer unterwegs ist, zwei Fahrzeuge streift und am Ende in das Auto der jungen Mutter Amberly M. kracht – für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Täter wurde jetzt wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

