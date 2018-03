Video: Hier fliegt ein China-Lokal in die Luft

Dramatische Szenen in der Millionenmetropole Qingdao (China): Die aktuellen Aufnahmen einer Überwachungskamera lassen erkennen, wie ein Lokal plötzlich in die Luft fliegt. Hammer: Türen und Fenster werden bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert – direkt in die Haltestelle eines Busses! Drei Menschen, darunter eine Frau, die auf den Bus gewartet hatte, werden verletzt.



Die Polizei in Qingdao steht vor einem Rätsel, denn niemand weiß, warum das Lokal explodierte. Wie durch ein Wunder wurden nur drei Menschen verletzt – das Restaurant hatte noch geschlossen. Die Behörden gehen nach ersten Ermittlungen von einem Gasleck aus.

2013 hatte eine Explosion in Qingdao fatale Folgen gehabt: Als eine Öl-Pipeline in die Luft flog, starben 62 Menschen ...

